Yeo Teknoloji Kosova'da güneş enerjisi santrali kuracak

Yeo Teknoloji, İsviçre merkezli Orllati Grubu ve Holdinginova Grubu iştiraki Lindja Solar LLC ile Kosova'da yeni bir sözleşme imzaladı. Şirket, 130 MWp kapasiteli güneş enerjisi santralinin tam anahtar teslimi mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC) işlerini yürütecek. Proje yüksek gerilim trafo merkezi, elektrik iletim hatları ve tüm şebeke bağlantı altyapısını içeriyor. Firma sözleşme kapsamındaki iş ilişkisini 6 Temmuz 2026 tarihinde başlatıyor.

İsviçreli yatırım grupları projede işveren konumunda

Orllati Group inşaat, inşaat mühendisliği, altyapı ve gayrimenkul alanlarında çalışmalar yapıyor. Holdinginova Group ise enerji, gayrimenkul, altyapı ve endüstriyel projelerde faaliyet gösteren bir yatırım grubu olarak öne çıkıyor. Yeo Teknoloji, anlaşma kapsamında anahtar teslimi EPC süreçlerinde uçtan uca sorumluluk alıyor.

Firma projede güneş enerjisi santrali ve yüksek gerilim trafo merkezi ile elektrik iletim hatlarının tüm mühendislik ve tasarım faaliyetlerini gerçekleştirecek. Şirket tüm ekipman ve malzemelerin tedarik ve teminini sağlayacak. Kurum inşaat, hafriyat işleri, kurulum ve montaj operasyonlarını tamamlayacak. Mühendisler testleri bitirerek tesisi devreye alacak ve şebekeye bağlayacak.

Yeo Teknoloji tesisi 2027 üçüncü çeyreğinde devreye alacak

Yeo Teknoloji, inşaatına hemen başlanacak projeyi 2027 yılının üçüncü çeyreği içinde tamamlamayı planlıyor. 130 MWp kapasiteli santral faaliyete geçtiğinde Kosova'nın en büyük yenilenebilir enerji tesisi unvanını taşıyacak. Enerji sektörünün tamamında yer alan şirket, uluslararası varlığını güçlendirmeyi sürdürüyor. Firma dünyanın farklı bölgelerindeki ofisleri, mühendislik yetkinlikleri ve ticari faaliyetleri aracılığıyla küresel oyuncu olma adımları atıyor.