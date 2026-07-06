Almanya hisseleri fabrikalardan gelen siparişlerle rekor kırdı

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Almanya hisse senetleri haftanın ilk işlem gününde fabrikalardan gelen güçlü sipariş verileriyle yükseldi. Gösterge niteliğindeki DAX endeksi gün ortasında 47,74 puan veya %0,18 artışla 25.845,22 seviyesine ulaştı. Endeks seans içinde 25.902,91 puana kadar tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti. Güçlü fabrika siparişleri, olumlu kazanç beklentileri ve hafifleyen enflasyon kaygıları piyasadaki alıcılı seyri destekledi.

Gösterge endeks içerisinde en yüksek primi %2,75 yükseliş kaydeden Scout24 hisseleri yaptı. Yazılım şirketi SAP ve borsa işletmecisi Deutsche Boerse de önceki kapanış fiyatlarının yaklaşık %2 üzerine çıktı. DAX endeksi bileşenlerinden Rheinmetall, Adidas, Fresenius, Zalando, Hannover RE, Beiersdorf ve Munich RE hisseleri %1 ile %1,8 arasında değer kazandı. Vonovia, Siemens Healthineers, Daimler Truck Holding, Symrise, Deutsche Telekom, Mercedes-Benz, Volkswagen, Fresenius Medical Care, Commerzbank ve BMW hisseleri de günü artıda sürdürdü.

DAX endeksi zirve yeniledi

DAX endeksi genelinde satıcılı tarafta ise Infineon Technologies yaklaşık %2 oranında değer kaybı yaşadı. Altyapı şirketi Hochtief %1,7 gerilerken, otomotiv tedarikçisi Continental %1,4 oranında düşüş sergiledi. Siemens Energy, Siemens, RWE ve Merck hisseleri ise %0,4 ile %1 arasında düşüş kaydetti. Yatırımcılar hisse bazlı hareketlerde küresel makroekonomik görünümü ve şirket finansallarını baz aldı.

Destatis verilerine göre Almanya'da fabrika siparişleri mayıs ayında aylık bazda %1,9 oranında genişledi. Piyasa analistleri ilgili ayda siparişlerin %1,1 büyümesini öngörürken, nisan ayındaki revize %3,2'lik daralmanın ardından gelen veri beklentileri aştı. Büyük ölçekli siparişler hariç tutulduğunda yeni siparişler bir önceki aya göre %1 artış gösterdi. Pozitif sanayi verileri DAX endeksi fiyatlamalarında alımları hızlandırdı.

Sanayi verileri büyüme getirdi

S&P Global tarafından yayımlanan satın alma yöneticileri anketi verileri inşaat sektöründeki küçülmenin yavaşladığını ortaya koydu. İnşaat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi haziran ayında 44,8 değerini alarak mayıs ayındaki 42,4 seviyesinden yükseldi. İnşaat sektörü aktivitesini gösteren rakam mart ayından bu yana en yüksek skoru işaret etti. Küresel piyasalarda işlem gören DAX endeksi imalat ve inşaat verilerindeki toparlanma eğiliminden olumlu etkilendi.