Kripto varlıkların piyasa değeri 140 milyarı geçti

Merkezi Kayıt Kuru­luşu’ndan (MKK) yapılan açıklama­ya göre, kripto varlık hizmet sağlayıcılar (KVHS) tarafın­dan Kripto Varlık Merkezi Ka­yıt Sistemi’ne (KVMKS) bil­dirilen veriler esas alınarak hazırlanan kripto varlıklara ilişkin göstergeler, MKK'nin kurumsal internet sitesinde­ki "MKK Piyasa Verileri" ek­ranında günlük olarak güncel­lenerek kamuoyu ile paylaşıla­cak.

Yeni sistemle kripto varlık hizmet sağlayıcılarının sistem­lerinde tutulan işlem ve bakiye bilgileri ile portföy ve yatırımcı verileri MKK güvencesiyle ka­yıt altına alınırken, söz konusu verilere ilişkin detaylı analiz ve raporlama yapılmasına imkan sağlayan kapsamlı bir altyapı da devreye alınmış oldu. İler­leyen dönemde MKK'nin Veri Analiz Platformu (VAP) üze­rinde KVMKS'de yer alan veri­lerin daha detaylı paylaşılması da planlanıyor.

“Gelişmele MKK güvencesiyle takip edilecek”

MKK Genel Müdürü ve Yö­netim Kurulu Üyesi Ekrem Arı­kan, kripto varlıkların regülas­yonunda dünyaya örnek teşkil edecek nitelikte geliştirdikle­ri KVMKS ile merkezi bir ihraç sürecine ve kayıt sistemine tabi olmayan kripto varlıklara iliş­kin bilgileri geçen yıldan bu yana MKK sistemlerinde ka­yıt altına almaya başladıkları­nı anımsattı.

Bu kayıtlar sonu­cunda oluşan piyasa verilerinin ilgili kurumların kullanımına sunulacak şekilde analiz edil­diğini ve kamuoyu ile paylaşıla­bilecek nitelikte olması halinde yayıma hazır hale getirildiğini kaydeden Arıkan, "MKK olarak Veri Depolama Kuruluşu rolü­müzle üstlendiğimiz sorumlu­luk ve gözettiğimiz kamu yararı doğrultusunda söz konusu ve­rileri şeffaflık ilkesi çerçeve­sinde tüm piyasa katılımcıları­nın erişimine sunmaya başla­dık. Böylece çokça merak edilen kripto piyasalardaki gelişme­lerin MKK güvencesiyle takip edilmesini sağlayacağız." açık­lamasında bulundu.

Kripto varlıkların piyasa değeri 140,8 milyar lira

Ekrem Arıkan, 15 Tem­muz itibarıyla toplam 53 KV­HS'nin MKK nezdindeki üyelik süreçlerini başarıyla tamamla­dığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı: "KVHS'ler tarafından KVMKS'ye bildirilen verilere göre, platformlarda bugüne ka­dar işlem gerçekleştiren top­lam yatırımcı sayısı yaklaşık 5,6 milyon seviyesindedir.

İlk kez KVMKS aracılığıyla MKK'den sicil numarası alan yeni yatı­rımcı sayısı 797 bin 696 olur­ken, önceden MKK'de kayıtlı yatırımcı sayısı ise yaklaşık 4,8 milyondur. Platformlardan edi­nilen verilere göre kripto var­lıklara yatırım yapmış tüm yatı­rımcıların yaklaşık 3,2 milyonu bugün bakiyeli yatırımcıdır. Ba­kiyelerde yaklaşık 1500 farklı kripto varlık bulunurken, bun­ların işlem gördüğü son fiyat­lara göre piyasa değeri 140,76 milyar lira seviyesindedir.

Bu veriler, bugün itibarıyla geçer­li olup, diğer piyasalarda oldu­ğu gibi her gün piyasa kapanı­şında otomatik olarak güncel­lenerek MKK Piyasa Verileri ekranımızdan ertesi gün payla­şılmaktadır. Bu hesaplamalar­da, KVHS'ler tarafından KVM­KS üzerinden bildirilen veriler esas alınmaktadır.”

SPK: Amaç dışı kullanımın önüne geçilecek

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yatırımcı Tazmin Merkezi yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Buna göre, Yatırımcı Tazmin Merkezinin malvarlığı, amacı dışında kullanılamayacak, teminat gösterilemeyecek, kamu alacakları için olsa dahi haczedilemeyecek. Söz konusu malvarlığı, rehnedilemeyecek, iflas masasına dahil edilemeyecek ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacak.

Kaydileştirilmiş olup olmadığına bakılmaksızın Yatırımcı Tazmin Merkezine emaneten devrolunan tüm emanet ve alacaklara ilişkin tedbir, haciz ve benzeri her türlü idari ve adli talepler, Takasbank tarafından yerine getirilecek. Söz konusu taleplere ilişkin yapılan işlemler hakkında, içeriği ve formatı Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından belirlenmek üzere, Takasbank tarafından Yatırımcı Tazmin Merkezine aylık olarak bilgi verilecek.

Yatırım kuruluşları, değişiklik kapsamında bir önceki yılda zamanaşımına uğramış emanet ve alacaklara ilişkin hak sahiplerinin kimlik bilgileri, adresleri ve haklarının faiz, kar payı ve diğer getirileri ile birlikte ulaştıkları tutarlar gösterilmek suretiyle düzenlenecek listeyi, en geç içinde bulunulan yılın şubat ayı sonuna kadar Yatırımcı Tazmin Merkezi ve Takasbank’a gönderecek.