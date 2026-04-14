Küresel risk iştahı kriptoyu uçurdu: Bitcoin 74 bin doları aştı

Küresel piyasalarda artan risk iştahı kripto para piyasasına güçlü bir giriş yaptı. ABD ile İran arasında müzakerelerin yeniden başlayabileceğine yönelik beklentiler, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesine neden olurken, bitcoin bu dalgadan en çok faydalanan varlıklardan biri oldu.

Analiz şirketi CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin son 24 saatte yüzde 5’in üzerinde değer kazanarak 74 bin 600 dolar seviyesine yaklaştı. Haftalık bazda ise yaklaşık yüzde 9’luk artışla 74 bin 400 dolar civarında işlem görüyor.

Kripto piyasasında hacim artışı

Bitcoin’deki yükselişle birlikte kripto para piyasasının toplam değeri de arttı. Piyasa hacmi günlük yüzde 4,29 yükselerek 2 trilyon 520 milyar dolara ulaştı. Bu durum, yatırımcı ilgisinin yeniden güç kazandığını gösterdi.

Diplomasi etkisi belirleyici oldu

ABD ve İran arasında diplomatik sürecin yeniden başlayabileceğine yönelik haberler, piyasalarda olumlu hava oluşturdu. ABD medyasında yer alan iddialara göre, Başkan Donald Trump’ın görüşmeleri yeniden başlatmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Altcoinler de hareketlendi

Bitcoin’deki yükseliş altcoin piyasasına da yansıdı. Ethereum, yaklaşık yüzde 9 değer kazanarak 3 bin 375 dolar seviyesine çıktı. Bu tablo, kripto piyasasında genel bir toparlanma sinyali olarak değerlendiriliyor.