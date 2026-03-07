Milyonluk kripto ve gümüş soygunu: Otel odasında kıstırıp gasp ettiler

Hong Kong polisi, şehirde meydana gelen yüksek değerli bir kripto soygununu araştırıyor. Olayda 25 yaşındaki Çinli bir erkek, Hung Hom bölgesinde Man Lok Street yakınlarında bulunan bir otelde saldırıya uğradı. Polis kayıtlarına göre olay cumartesi günü sabaha karşı saat 03.52 civarında bildirildi.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre mağdur, üç erkek ve bir kadından oluşan dört kişi tarafından saldırıya uğradı. Şüpheliler, mağdurun hesabından yaklaşık 5 milyon Hong Kong doları değerindeki kripto varlığı zorla ele geçirdi.

Gümüşlerini de çaldılar

Soyguncular saldırının ardından mağduru başka bir yere götürdü. Polis açıklamasına göre şüpheliler, kurbanı bir sanayi binasında bulunan başka bir daireye götürerek burada yaklaşık 1 milyon Hong Kong doları değerindeki gümüş varlıklarını da aldı. Böylece toplam kaybın yaklaşık 6 milyon Hong Kong dolarına (33.8 milyon TL) ulaştığı belirtildi.

Kripto varlıklar büyüdükçe soygunlar da artıyor

Hong Kong polisi dört şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldığını açıkladı. Yetkililer, olayla ilgili henüz herhangi bir tutuklama yapılmadığını ve şüphelilerin izinin sürüldüğünü duyurdu.

Uzmanlar, kripto para varlıklarının hızla büyümesiyle birlikte bu tür suçların dünya genelinde artış gösterdiğine dikkat çekiyor. Dijital varlıkların fiziksel zorlamayla ele geçirilmesi, son yıllarda özellikle Asya’daki finans merkezlerinde güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme getirmiş durumda.