Temkinli hava sürüyor ama... Bitcoin’deki sessizlik yanıltıcı olabilir

Bitcoin piyasasında yaşanan son fiyat düşüşüne rağmen büyük yatırımcıların satışa yönelmemesi dikkat çekiyor. Dijital varlık yöneticisi 21Shares’in kripto araştırma stratejisti Matt Mena, 5 Mart’ta yaptığı değerlendirmede kurumsal yatırımcıların bu geri çekilmeyi geçici bir dalgalanma olarak gördüğünü belirtti.

Mena’ya göre kripto para piyasasındaki son yükseliş çoğu zaman siyasi gelişmelere bağlansa da gerçek tablo bundan daha karmaşık. Özellikle ABD’de kripto piyasasının düzenlenmesine yönelik Clarity Act (Dijital Varlık Piyasa Yapısı Yasası) yatırımcıların yakından takip ettiği başlıkların başında geliyor.

Tahmin piyasaları Polymarket ve Kalshi verilerine göre söz konusu düzenlemenin yıl sonuna kadar yasalaşma ihtimali yaklaşık yüzde 70 olarak görülüyor. Bu beklentinin güçlenmesinde ise ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto sektörüne verdiği destek etkili oldu.

Jeopolitik risklere karşı alternatif olabilir

Mena, bitcoin fiyatındaki hareketi yalnızca düzenlemelerle açıklamanın yetersiz olduğunu vurguluyor. Ona göre piyasayı şekillendiren iki önemli faktör daha var: Artan jeopolitik gerilimler ve yatırımcıların güvenli liman arayışı.

Özellikle ABD/İsrail-İran savaşı, yatırımcıların alternatif varlıklara yönelmesine neden oluyor. Geleneksel olarak bu rolü altın üstlenirken, son dönemde bitcoin de giderek daha fazla “dijital güvenli liman” olarak görülmeye başladı.

Altının beta versiyonu

Stratejiste göre bitcoin çoğu zaman altın fiyat hareketlerini birkaç ay gecikmeli takip ediyor. Geçmişte 2016, 2018 ve 2020 yıllarında görülen bu ilişki nedeniyle bazı yatırımcılar bitcoin’i “altının beta versiyonu” olarak değerlendiriyor.

ETF verileri güçlü kurumsal talebi gösteriyor

Kurumsal yatırımcıların satış yapmadığını gösteren en önemli veri ise Bitcoin ETF’leri. Son fiyat düşüşüne rağmen bu fonların toplam bitcoin varlıkları yalnızca yaklaşık yüzde 5 azaldı.

Buna rağmen kurumsal yatırımcılar hâlâ yaklaşık 32 milyar dolarlık Bitcoin ETF varlığı tutuyor. Ayrıca ABD’de yapılan 13F bildirimleri (büyük yatırımcıların portföylerini açıklamak zorunda oldukları resmi raporları) yılın son çeyreğinde piyasaya 456 yeni kurumsal yatırımcının girdiğini ortaya koydu.

Küresel yatırımcı ilgisinin de arttığı görülüyor. Japonya’nın önde gelen finans kurumlarından Daiwa Securities Group, bitcoin ETF’lerinde yüz milyon dolara yaklaşan bir pozisyon oluşturdu.

Dipten alım stratejisi güçleniyor

ETF akışları da yatırımcıların geri çekilmeyi alım fırsatı olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Haftalık verilere göre Bitcoin ETF’lerine 700 milyon doların üzerinde net giriş gerçekleşti.

Matt Mena’ya göre kripto piyasasındaki hareketi sadece siyasi gelişmelerle açıklamak yanlış olur. Trump’ın kriptoya verdiği destek bir kıvılcım yaratmış olabilir, ancak asıl yükseliş potansiyelini jeopolitik riskler ve yeni kurumsal yatırımcı dalgası besliyor.