NFT piyasasında sert fren: Satışlar yüzde 27 düştü, Bitcoin NFT’leri çakıldı

CryptoSlam verilerine göre NFT satış hacmi, geçen haftaki 88,3 milyon dolardan 62,6 milyon dolara gerileyerek yüzde 27,65 düşüş kaydetti. Daha çarpıcı tablo ise piyasa katılımında ortaya çıktı.

NFT alıcı sayısı yüzde 82,75 azalarak 60 binun altına inerken, satıcı sayısı da yüzde 77,69 düşüşle 56 bine geriledi. Toplam işlem sayısı ise yüzde 23,6 azalarak 690 bin seviyesine indi.

Sınırlı bir artış gösterdi

Bu zayıf performans, Bitcoin fiyatının 90 bin dolar seviyesinde yatay seyrettiği bir dönemde yaşandı. Ethereum ise 3 bin 100 dolar eşiğini kaybederek aşağı yönlü hareket etti. Küresel kripto para piyasasının toplam değeri 3,09 trilyon dolar ile önceki haftaya kıyasla sınırlı bir artış gösterdi.

Ethereum ağındaki CryptoPunks, 3,59 milyon dolarlık satışla haftanın en çok işlem gören NFT koleksiyonu oldu. Satışlar haftalık bazda yüzde 33,6 arttı. BNB ağındaki YES BOND 2,75 milyon dolarla ikinci sırada yer alırken, Panini blokzincirindeki Panini America koleksiyonu yüzde 176’lık artışla üçüncü sıraya yükseldi.

Alıcı sayısı yüzde 86’dan fazla düştü

Pudgy Penguins satışları yüzde 8,8 gerileyerek dördüncü sıraya düşerken, TokenVestingPlans koleksiyonu yüzde 3 bin 700’ü aşan artışla dikkat çekti.

Ağ bazında bakıldığında Ethereum, 26,8 milyon dolarlık NFT satışıyla liderliğini korudu. Ancak alıcı sayısı yüzde 86’dan fazla düştü. Bitcoin ağı ise 10,4 milyon dolarlık satışla ikinci sıraya gerilerken, haftalık bazda yüzde 65’lik sert bir düşüş yaşadı. BNB Chain, Immutable ve Solana ise sıralamada onu izledi.

Uzmanlara göre NFT piyasasındaki bu sert düşüş, yatırımcıların risk iştahındaki zayıflamayı ve spekülatif varlıklardan çıkışı yansıtıyor. Bitcoin ve Ethereum fiyatlarının görece yatay seyretmesine rağmen, NFT tarafında alıcı ilgisinin ciddi biçimde azalması piyasa için kısa vadede temkinli bir görünüm sunuyor.