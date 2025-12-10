Standard Chartered Bitcoin tahminini güncelledi: 500 bin dolar hedefi 2030’a ötelendi

Standard Chartered, Bitcoin’in 500 bin doları aşacağı tarihe ilişkin beklentisini 2028’den 2030’a çekti.

Bankanın dijital varlık araştırmaları küresel başkanı Geoffrey Kendrick, 9 Aralık’ta yatırımcılara gönderdiği notta, “Fiyat hareketleri bizi Bitcoin tahminlerimizi yeniden kalibre etmeye zorladı” ifadelerini kullandı. Revizyon, Bitcoin’in 6 Ekim’deki tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık yüzde 40 düşerek 90 bin dolar seviyesine gerilemesinin ardından geldi.

Analistler, düşüşün sert görünmesine karşın, ABD spot Bitcoin ETF’lerinin hayata geçmesinden bu yana bu tür geri çekilmelerin piyasa dinamikleri açısından olağan kabul edildiğini belirtiyor. Ancak Standard Chartered’ın yeni zamanlaması, Bitcoin’in orta vadeli performansına ilişkin daha temkinli bir fiyat patikası öngördüğüne işaret ediyor.