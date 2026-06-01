Yatırımcı güvenli limana kaçtı: Bitcoin fonlarından tarihi çıkış

Geçen hafta kripto varlık fonlarından 1,67 milyar dolarla yılın en büyük ikinci net çıkışı gerçekleşti. Piyasalarda üst üste üçüncü negatif hafta geride kalırken, son üç haftada kümülatif çıkış 4,21 milyar dolara ulaştı. Altcoin yatırımlarına katılım da ciddi şekilde zayıfladı.

Artan satış baskısı ile toplam varlık değeri bir haftada 148 milyar dolardan 141 milyar dolara gerilerken sektörün toplam varlık büyüklüğü de nisan başından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, ABD-İran müzakerelerine ilişkin belirsizliklerin yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdiğini ifade ederken geçen hafta en sert çıkış Bitcoin fonlarında görüldü.

En yüksek haftalık fon çıkışı Bitcoin'de

Bitcoin, 1 milyar 438 milyon dolarlık net çıkışla yılın en yüksek haftalık fon çıkışını kaydetti. Bu gelişmeyle birlikte yıl başından bu yana Bitcoin fonlarına giren toplam para miktarı iki hafta önceki 3,9 milyar dolar seviyesinden 1,2 milyar dolara kadar geriledi.

Ethereum fonlarından da 257 milyon dolar çıkış yaşanırken, altcoin piyasasına yönelik ilgi zayıfladı. Buna karşılık XRP 20,3 milyon dolar, Hyperliquid 10,8 milyon dolar ve Near 7,6 milyon dolar anlamlı giriş kaydetti.

Bölgesel çıkışlarda ABD başı çekti

Bölgesel dağılımda, fon çıkışlarının büyük bölümü ABD kaynaklı gerçekleşti. Geçen hafta ABD'deki kripto yatırım ürünlerinden 1 milyar 630 milyon dolarlık net çıkış yaşanırken, küresel ölçekteki satış baskısının da başlıca kaynağını Amerikan kurumsal yatırımcılarının işlemleri oluşturdu.

Bitcoin neden zorlanıyor?

Analistlere göre, Bitcoin'in son dönemdeki zayıf performansında kuantum hesaplamanın ağ güvenliğine yönelik tehditleri, yatırımcıların kâr realizasyonları, yüksek enflasyon ve faiz beklentileri ile sermayenin yapay zekaya akması gibi faktörler etkili oldu.

Ayrıca bazı yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşması çıkışları hızlandırdı.

Buna karşın analistler uzun vade de Bitcoin için iyimser görüşleri koruyor. Bitcoin'in geçmişte birçok kez sert düşüşler yaşamasına rağmen yeni zirvelere ulaşmayı başardığına dikkat çeken analistler mevcut geri çekilmenin önceki yarılanma döngülerinde görülen hareketlerle benzerlik gösterdiğini ifade ediyor.