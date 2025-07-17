Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu bulunan vatandaşlar için sevindirici bir düzenlemeyi duyurdu. Buna göre, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu olanlar, borçlarını 48 aya varan taksitlerle yeniden yapılandırabilecek. 1 | 16

Bu düzenlemeyle birlikte borçlu vatandaşlar, borçlarını daha uzun vadeye yayarak ve aylık ödemelerini düşürerek ödeme imkânı bulacak. Düzenleme, yürürlüğe koyuldu. 2 | 16

Ayrıca, kredi kartı borcu düşük olan vatandaşlar, bankaların sunduğu faizsiz kampanyalardan da faydalanabilecek. 3 | 16