0 faizli kredi veren bankalar... İşte banka banka vade süresi ve maksimum tutar...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK), kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu bulunan bireysel müşterilere müjdeli bir haber geldi. Yeni düzenlemeyle, borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlara 48 aya varan taksitlendirme imkânı sunulacak. Öte yandan, kredi kartı borcu düşük vatandaşlar bankaların sunduğu sıfır faizli kampanyalardan da yararlanabiliyor. Bazı bankaların toplam kampanya tutarı 90 bin TL’ye kadar yükseltmiş durumda. Peki, sıfır faizli kredi ve nakit avans fırsatlarında öne çıkan bankalar hangileri? İşte hesap.com'un verilerine göre, kampanyalarda son durum...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu bulunan vatandaşlar için sevindirici bir düzenlemeyi duyurdu.
Buna göre, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu olanlar, borçlarını 48 aya varan taksitlerle yeniden yapılandırabilecek.
Bu düzenlemeyle birlikte borçlu vatandaşlar, borçlarını daha uzun vadeye yayarak ve aylık ödemelerini düşürerek ödeme imkânı bulacak.
Düzenleme, yürürlüğe koyuldu.
Ayrıca, kredi kartı borcu düşük olan vatandaşlar, bankaların sunduğu faizsiz kampanyalardan da faydalanabilecek.
Bankalar da sıfır faizli kredi ve nakit avans kampanyalarıyla adeta birbiriyle yarışıyor. Bazı bankalar kampanya tutarı 90 bin TL’ye kadar çıkarırken, sundukları nakit avans seçenekleri de dikkat çekiyor.