1 Mayıs Cuma (yarın) hangi yollar kapalı? İşte kanacak yolların listesi

1 Mayıs Cuma sabah 6'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bu yönde işleri olanlar alternatif güzergahları kullanmak zorunda kalacak. Bir gün önceden plan yapmak isteyenler şimdi "1 Mayıs Cuma (yarın) hangi yollar kapalı" diye soruyor.

İstanbul Valiliği kapalı yollar listesini duyurdu:

Beyoğlu Bölgesi: Taksim Meydanı giriş ve çıkışları, Sıraselviler Caddesi, İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm ara sokaklar, Şişhane bağlantı yolları.

Beşiktaş Bölgesi: Barbaros Bulvarı'nın belirli bölümleri, Dolmabahçe Caddesi ve bağlı yollar.

Fatih ve Çevresi: Galata Köprüsü (Beyoğlu yönü), Karaköy Meydanı ile Tophane arasındaki hat.

Anadolu Yakası: Maltepe-Kartal sahil yolu (Turgut Özal Bulvarı) ve bu hatta çıkan sokaklar.

M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı: Trenler çalışmaya devam edecek ancak Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayacaktır.

F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı: Seferler tamamen durdurulmuştur.