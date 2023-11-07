'1 milyon Filistinli Türk vatandaşı olacak' iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Netanyahu'dan açıklama: 2 milyar dolar karşılığında 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olması, Türkiye'de yaşaması konusunda Erdoğan ile anlaştık" paylaşımları üzerine açıklama yayınladı.

Açıklamada iddianın doğru olmadığı bildirilerek "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yönde bir görüşmesi veya İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun böyle bir açıklaması söz konusu değildir. İddialar tamamen uydurmadır" dendi.