100 bin imzada süre tamamlandı

09 Mayıs 2018

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) belirlenen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvim uyarınca, seçmenlerin cumhurbaşkanı adayı göstermek istedikleri isim için imza verme işlemi 4 Mayıs'ta başlamıştı.

Seçmenlerin imzasıyla cumhurbaşkanı adayı olmak üzere başvuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz için son olarak bugün saat 20.00'ye kadar ilçe seçim kurullarına imza verildi.

Akşener, Karamollaoğlu, ve Perinçek'in 100 bin imzaya ulaşarak cumhurbaşkanlığına aday olmaya hak kazandıkları bildirilmişti.

Saat 20.00 itibariyle adaylara verilen imza sayıları:

Meral Akşener: 255 bin 582

Temel Karamollaoğlu: 167 bin 967

Doğu Perinçek: 118 bin 575

Vecdet Öz: 3 bin 30

100 bin barajını aşamayan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, aday olma hakkını kaybetmiş oldu.

Siyasi partilerin aday gösterme süresi ise 5 Mayıs'ta sona ermişti.

AK Parti ve MHP'nin kurduğu "Cumhur İttifakı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, CHP Muharrem İnce'yi, HDP ise Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı adayı göstermişti.

YSK, cumhurbaşkanı geçici aday listesini yarın ilan edecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi ise 13 Mayıs'ta ilan edilecek ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

Kaynak: AA