11 ilde yasa dışı bahis ve kaçakçılık operasyonu: 68 gözaltı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda 11 ilde 77 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile Antalya ve Gaziantep il emniyet müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 68 şüpheli gözaltına alındı. Firari 9 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Elektronik para şirketinde 17,9 milyar liralık transfer

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulduğu tespit edildi.

Şirketin 2024 ve 2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı belirlendi. İstanbul ve Ankara’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulurken, 126 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu. Üç şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

80 Hazine taşınmazı incelemeye alındı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada ise Kemer ilçesindeki Hazine taşınmazlarının, gerekli şartlar oluşmadığı hâlde belirli kişilerin üzerine geçirildiği öne sürüldü.

Kamunun zarara uğratılarak haksız ekonomik menfaat sağlandığı iddiasıyla beş ildeki 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 27 şüpheli gözaltına alındı. İncelemeye alınan 80 Hazine taşınmazının güncel ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar lira olduğu değerlendirildi.

Hesaplarda 13,7 milyar lirayı aşan hareket

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonundaki soruşturmada da yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen dövizlerin çeşitli kişi ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına usulsüz şekilde çıkarıldığı iddia edildi.

Şüphelilerin ayrıca yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadeleri alarak devleti zarara uğrattıkları belirlendi. Şüpheli kişi ve şirketlerin hesaplarında 13 milyar 760 milyon lirayı aşan para hareketi tespit edildi.

Gaziantep merkezli beş ilde 34 şüpheli ve 11 şirkete yönelik operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 570 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulurken, altı şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bakan Gürlek, kamu kaynaklarını istismar eden, suç gelirlerini finans sistemi içinde aklamaya çalışan ve organize şekilde haksız kazanç sağlayan yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.