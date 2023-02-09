“2023, enflasyonda önemli düşüşlerin yılı olacak”

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Washington Ekonomi Kulübü'nde katıldığı etkinlikte, para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fed’in son toplantısına değinen Powell, "Dezenflasyon süreci, enflasyonu düşürme süreci başladı ve ekonomimizin yaklaşık dörtte birini oluşturan mal sektöründe başladı. Ancak daha gidilecek çok yol var. Bunlar dezenflasyonun çok erken aşamaları." diye konuştu.

Powell, hizmet sektöründe ise henüz dezenflasyonun görülmediğini kaydetti.

İşte Powell’ın mesajları:

- “Ocak ayı istihdam raporunun bu kadar güçlü olmasını beklemiyorduk.”

- “Enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye indirecek kadar kısıtlayıcı bir politika duruşu elde etmeye çalışıyoruz ve bunu henüz başardığımızı düşünmüyoruz.”

- “Verilerin beklenenden daha güçlü gelmeye devam etmesi halinde faiz oranlarını daha fazla artırmak gerekebilecek.”

- “Enflasyonun yüzde 2'ye düşmesi gelecek yıla kadar sürecek. 2023 yılının enflasyonda önemli düşüşlerin yaşandığı bir yıl olmasını bekliyoruz.”

- “Sabırlı olunması gerekiyor. İş gücü piyasası güçlü çünkü ekonomi güçlü. İş gücü piyasasının zayıfladığını görmeden dezenflasyonun başlangıcını görebilmiş olmamız iyi bir şey.”

- “Fed’in mevcut bilançosu 8,4 trilyon dolar. Banka bilançosunu pasif bir şekilde küçültme sürecinde ve bunun birkaç yıl sürmesini bekliyoruz.” Powell'ın ekonomiye yönelik sert tavır takınmamasının ardından dolarda geri çekilme yaşandı ve altın güç kazandı. Açıklamalar sonrasında dolarda oluşan gevşeme ons altına yükseliş getirdi.