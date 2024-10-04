2024-2025 ARA TATİL TARİHLERİ: MEB ara tatil tarihlerini açıkladı (Ara tatil ne zaman?)

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte, öğrenci ve veliler tatil takvimini merakla araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri, Bakanlık tarafından yayımlanan resmi takvimle netleşti.

İlk ara tatil ne zaman başlayacak?

2024-2025 eğitim yılı takvimine göre, öğrencilerin ilk ara tatili 11 Kasım 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 15 Kasım 2024 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler haftasonlarının da dahil olmasıyla 9 Kasım Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla birlikte ara tatile çıkacak ve 18 Kasım 2024 Pazartesi günü okullarda yeniden ders başı yapacak.

Yarıyıl tatili ne zaman?

2024-2025 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler 18 Ocak 2025 günü son ders zilinin ardından tatile girip 3 Şubat Pazartesi günü çalacak olan ilk ders ziline dek eğitim-öğretime ara verecek.

İkinci ara tatil hangi tarihte?

Öğrenciler, ikinci dönemdeki ara tatillerini ise 31 Mart Pazartesi günü başlayıp, 4 Nisan Cuma günü sona erecek şekilde yapacaklar. Böylece 28 Mart günü son ders ziliyle tatile giren öğrenciler 7 Nisan günü dersliklerine dönerek 2024-2025 yılındaki tüm tatil günlerini kullanmış olacak.