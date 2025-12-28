İBB burs sonuçlarının açıklanma zamanı yaklaşıyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler, İBB’den gelecek açıklamaları sabırsızlıkla bekliyor. Her gün bu konuda yeni bir gelişme olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs sonuç tarihi ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs sonuç tarihini hala paylaşmış değil. Geçen yılki süreç tekrar ettiği takdirde sonuçların 20 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.

Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.