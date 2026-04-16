2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor?

2026 MSÜ tercih dönemi, her yıl olduğu gibi bu yıl da belirlenen takvim çerçevesinde ilerliyor. Adayların tercihlerini eksiksiz ve doğru şekilde tamamlaması büyük önem taşırken işlemlerini tamamlayanlar sonuçlara odaklanmış durumda... İşte beklenen tarih...

MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirtilen tarih 26 Mart ile 24 Nisan arasında... Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılıyor.

MSÜ tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

ÖSYM ve Milli Savunma Üniversitesi tarafından sonuç tarihi paylaşımı gelmedi. Geçen yıl sonuçlar 24 Haziran'da ilan edilmişti. Bu yıl da Haziran ayının son haftasında sonuçların ilan edilmesi bekleniyor.