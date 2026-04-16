23 Nisan etkinlikleri (kutlamaları) iptal mi?
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası 23 Nisan etkinliklerinin yapılıp yapılmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Şu sıra sıkça gelen sorulardan biri de "23 Nisan kutlamaları iptal mi" oluyor.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları ülkemizi yasa boğdu. Toplamda 9 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Okuldaki bu saldırılar sonrası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda okullarda etkinliğin olup olmayacağı araştırılıyor.
23 Nisan etkinlikleri (kutlamaları) iptal mi?
Milli Eğitim Bakanlığından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin iptal olduğuna dair resmi bir açıklama gelmedi.
Sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası konuya dair bir açıklama gelmesi bekleniyor.
