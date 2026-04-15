Mersin'de bir lise öğrencisi okulda silahla yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir lisede yaşanan silah olayı, güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Okula silahla geldiği belirlenen bir öğrenci, olay büyümeden etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Tarsus Fatih Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 12'nci sınıf öğrencisi M.M.A.'nın okula tabanca ile geldiği tespit edildi. Durumun fark edilmesi üzerine okul yönetimi ve okul polisi müdahalede bulundu.

Silaha el konuldu

Yetkililer tarafından öğrencinin üzerinde bulunan tabanca alınarak muhafaza altına alındı. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve olası bir riskin erken müdahaleyle önlendiği öğrenildi.

Gözaltına alınan öğrenci, işlemleri yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi. Öğrencinin silahı okula hangi amaçla getirdiği henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

Peş peşe yaşanan olaylar dikkat çekiyor

Öte yandan geçtiğimiz gün Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede bir gün önce yaşanan silahlı saldırıda 16 kişi yaralanmış ve saldırgan yaşamına son vermişti.

Bugün ise Kahramanmaraş'ta 8.sınıf öğrencisi ortaokulda iki sınıfa girerek ateş açtı. Olayda 4 kişi hayatını kaybederken 20 kişi ise yaralandı.