AÇIKLANDI! Askerlik yerleri erişime açıldı! Sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı

Yedek subay, yedek astsubay adayları ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleri bugün belli oluyor. On binlerce kişide büyük bir heyecan var. Sabahın ilk ışıklarından bu yana "Askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorusu ön planda...

Askerlik yerleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı seçim ve sınıflandırma sonuçlarını ilan etti. Yapılan açıklamada "Nisan, Haziran ve Temmuz 2026 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.

Sonuçlarınızı e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden öğrenebilirsiniz" denildi.

Sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı için tıklayınız

Yedek subay/astsubay adayları ile er (1’inci grup): 22 nisan 2026

Er (2’nci grup): 04 haziran 2026

Er (3’üncü grup): 02 temmuz 2026