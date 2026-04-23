2026 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Muhtemel tarih...

2026 MSÜ tercihleri 25 Mart'ta başladı ve 24 Nisan'da sona eriyor. Büyük bir çoğunluk tercih işlemlerini tamamlarken akıllarda sonuç tarihi var. Milli Savunma Bakanlığından bir duyuru yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. İşte olası tarih...

2026 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuç tarihi ile ilgili duyuru daha önce yayımlanmadı. 2025 yılında tercih sonuçları 24 Haziran'da erişime açılmıştı. Bu yıl da benzer bir tarih bekleniyor.

Henüz tercihte bulunmamış adaylar 24 Nisan 2026 saat 23.59'a kadar işlemlerini tamamlak zorunda...