23 Nisan 2026 Perşembe (yarın) tatil mi, okul var mı?

23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı tarih... Atatürk bu anlamlı günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak çocuklara armağan etti ve her yıl bu anlamlı gün büyük bir coşkuyla kutlanmaya başlandı. Milli bayramlardan biri olan 23 Nisan'ın her yıl tatil olup olmadığı merak ediliyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir. Bu anlamlı günde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak.

Öte yandan bu yıl 23 Nisan 2026, Perşembe gününe denk geliyor. 24 Nisan ise tatil değildir.