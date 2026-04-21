Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi tutuklandı
Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş'taki okul saldırganı İsa Aras Mersinli'nin annesi, taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda nisan 2026'da yaşanan ve ölümlerle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin soruşturma derinleşiyor.
Polis başmüfettişi baba Uğur Mersinli’nin ardından, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni anne Peyman Pınar Mersinli de “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan tutuklandı.