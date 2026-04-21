Bakan Gürlek canlı yayında açıkladı: Gülistan Doku dosyası neden 6 yıl sonra gündeme geldi?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku dosyası başta olmak üzere kamuoyunu ilgilendiren olaylar hakkında CNN Türk'te değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Gürlek'in açıklamaları şöyle:

86 milyonun adalet bakanıyım. Toplumu yaralayan bazı olaylar var. Bazı simge isimler var. Gülistan Doku, Rojin Kabaş gibi. Başsavcımız 2025 yılında hareketlenme olduğunu söyledi. 2025 yılında ihbar geliyor. Gizli tanık dinleniyor.

Gülistan Doku dosyasında yeni delil var

Tanığın anlattığıyla deliller örtüşüyor. Mezar yerini söyledi. Oradan da örnek alındı. Silah da beraberinde gömülmüş. Silah toprakta oksitlenme yapıyor. Tanığın anlattığı ile deliller örtüşünde rapor oluşturuluyor. Soruşturma aşamasında itirafçılar da oluyor.

Hukukta 'siyasetçiye, valiye, belediye başkanına' bakılmaz

Polis memurunun vali ile ilgili söyledikleri de dosyaya girdi. Evre evre gelişen bir şey var. Kırmızı bülten çıkardık Umut Altaş'la birlikte. Abisini ve avukatına beyanlarda bulundu. Ama bizzat beyanlarda bulunması lazım.

Kızcağımızın bir mezarı var ise onu ortaya çıkarmak tek amacımız. Ailenin de gidip dua etmesini istiyoruz. Tek isteğimiz bu. Bir de suçluların cezasını alması. Hukukta 'siyasetçiye, valiye, belediye başkanına' bakılmaz. Savcılık ince bir işlik yaptı.

Özel bir ekipte kuruldu. Gizli tanığın beyanıyla deliller örtüşüyor. Gerçekten gizli tanığın söylediği yerde ceset varmış. 'Ceset yoksa cinayet yoktur' diye bir algı var. Böyle bir şey yok. Buna dair birçok karar var. 2 delil var.

'Savcılığın yerine geçip karar teyit etmiyoruz'

Sim kartın aileden alınarak özel siber polisine gönderilerek verilerin silinmesi ve hastane kayıtların silinmesi var. Delilleri karartma suç isnattı olur herhalde. Bizim ceza işleri genel müdürlüğümüz var. Bir ekip kurduk. Soruşturmayı başsavcılık yapar.

Dosyalara bu ekipteki arkadaşlar farklı bir gözle bakıyor. Elbette soruşturmayı yapan ilgili savcılık. Biz soruşturma makamı değiliz. Savcılığın yerine geçip karar teyit etmiyoruz.

Bizim özel ekibimiz sadece teknik bilgi veriyor.

Tekrar altını çizmek istiyorum. Soruşturmayı biz yürütmüyoruz. Umut Altaş yasal yolla ABD'ye gidiyor ve oturum alıyor. Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkardık ve iade talebinde bulunduk. Umut Altaş, Gülistan ile arkadaş. Altaş'ın sürekli bir rahatsızlığı var. Vicdani rahatsızlığı var.

Kaymakam ve valiler hakkında soruşturma yapma makamı...

Kamu görevlileri bakımından bir yargılama soruşturma usulü var. Kaymakam ve valiler hakkında soruşturma yapma makamı, suç yerine en yakın ağır ceza merkezinin bulunduğu başsavcılık. Burada suç yeri Tunceli biliyorsunuz. Tunceli'ye en yakın ağır ceza merkezi Erzurum olduğu için Erzurum başsavcılığı tarafından yapılıyor. Bu kanunda yazan bir madde özel bir düzenleme.

Bakan olduktan sonra muhalefet partilerinden ziyaret eden olmadı. Adalet duygusuna kimin ihtiyacı varsa onun yanındayım. Vatandaşlarımız da kolay ulaşabiliyor. İmamoğlu davasında yargılama yapılıyor. 407 sanık hakkında yargılama yapılıyor. İddianameyi düzenledik. Artık mahkemenin takdiri. 143 eylem hakkında isnat yapılmıştı. Mahkeme sanıkların ve avukatların savunması yapılıyor.

Olgunlaşmış soruşturma olursa operasyon yapılır

Mahkeme salonunda siyaset yapılmaz. Selamlama konuşması gündeme gelmişti. Böyle bir usul yol. Hakimler buradaki siyasi tartışmalara göre karar vermezler. Maddi deliller var. MASAK raporları var. İtirafçı beyanları var. HTS kayıtları var. Dosyadaki delilere bakmak lazım. Burada siyasi savunma yapmak yerine delillere göre savunma yapmak lazım. Burada parti önemli değildir. Dolandırıcılık yolsuzluk var mı ona bakılır.

AK Parti ya da CHP diye bir şey yok. Olgunlaşmış soruşturma olursa yapılır. Savcılık A partisi B partisi diye hareket etmez. Dosyanın kapağındaki isimler anlam ifade etmez. Dosyadaki delillere bakar savcılık. Hakkında işlem yapılan başkan sayısı 30. Bu sayı Cumhur İttifakı belediyeli sayısı. Mahkumiyet verilen başkan sayısı 13.

Uzun süren davalara neşter

Meslektaşlarımla çok sık görüşüyorum. Boşanma davası 8 yıl sürüyor. 10 yıl soran boşanma davası var. Biz sorunları yerinden tespit ediyoruz. Yaptığımız bir çalışma var. Yargının hızlandırılması için adımları atıyoruz. Kira davaları var. Boşanma davaları var.

Hangi davanın ne kadar sürede karara bağlanacağı bellidir. Hedef süre var. Hakimlerimiz bazen savsaklıyor. Kira davasının süresi belli, 6 ay. Eğer bu sürede karara bağlanmazsa biz hakime soracağız. Bazı davaların uzun sürdüğünü tespit ettik.

Ortalama bir boşanma davası bin 300 gün sürüyor

Ortalama bir boşanma davası bin 300 gün sürüyor. Boşanma konusunda önemli değişiklikler yapacağız. Aile birliğinin bitiğine dair karar vermişse karar verebilecek. Maddi manevi boyut sonraya bırakılacak. Ama boşanma olmuş olacak.

Yasa dışı bahis, sanal kumar ve uyuşturucu soruşturmaları

Yasa dışı bahis, sanal kumar ve uyuşturucu kanayan yaramız. Bu konularda sonuna kadar gidilecek. Şubat ve Mart ayı içerisinde bin 516 tane operasyon yapıldı. 15 bin 306 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 4 bin 873 şüpheli tutuklandı. Yasa dışı bahis suç değil kabahat. Bir düzenleme yapılmalı. Suça dönüştürülmesi lazım. Ceza verilmesi lazım. Oynayan için suç değil ama yer sağlayan oynatan için suç. Bunların sistemlerini öğrendik. Yöntemleri var. Şuan oynayana sadece para cezası veriliyor.

"Suça sürüklenen çocuklar var"

Sokak çeteleri ile ilgili çalışmalar yapıldı. Operasyonlar yapılıyor. Suça sürüklenen çocuklar var. Mecliste komisyon kuruldu. Mağdur ailelerle de toplantı yaptım. Suça sürüklenen çocuklarda verilen cezalarda vicdanların yaralandığını gördük. Bu cezalara artıracağız. Çocukları kullananlar hakkındaki cezalar da artırıldı. Suça sürüklenen çocuk hakkındaki cezalar artırılacak.

Okul baskınları

Kahramanmaraş'taki olayda baba tutuklandı. Anne de sorguya sevk edildi. Bu çocuk sorunlu bir çocuk. Rehber öğretmenimiz çocuğun acilen psikoloğa gitmesi gerektiğini söylemiş. Çocuk götürülmemiş. Ebeveynlerin ihmali var. 5 tane silah çıktı evden. Ruhsatlı silahların nasıl saklanması gerektiğine dair düzenleme yapılması lazım. Ruhsatlı silahların evde belirli şartlarda saklanması lazım. Babanın güvenli bir yerde koruması gerekiyordu.