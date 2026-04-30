2026 muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure Gün hangi tarihte?

Muharrem ayının içinde bulunan Aşure Günü, paylaşma ve dayanışma kültürünün en güzel örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. İslam alemi bu özel günü karşılamak için gün sayıyor. Tarih konusunda bilgi almak isteyenler sıkça "2026 muharrem ayı ne zaman başlıyor" diye soruyor.

Muharrem ayı ne zaman?

Hicri yılbaşı olan Muharrem ayı 16 Haziran 2026 tarihinde başlayacak.

Muharrem ayının en faziletli günlerinden biri olarak kabul edilen Aşure Günü ise 25 Haziran 2026 Perşembe günü idrak edilecek.