2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM, 2026 TUS tercih takvimini henüz açıklamadı. On binler tercih yapmak için sabırsızlanırken her gün ÖSYM'nin resmi sitesi kontrol ediliyor. Bilgi alabilmek adına yoğun şekilde "TUS tercihleri ne zaman başlayacak" sorusu yöneltiliyor.

TUS tercihleri ne zaman başlayacak?

2026-TUS 1. Dönem tercih tarihi ÖSYM tarafından paylaşılmadı. Bir önceki dönemin sonuçları 12 Eylül'de açıklanmış, tercihler 29 Eylül'de başlamıştı. Süre incelendiğine 2026-TUS 1. Dönem tercihlerinin 2 Mayıs'ta başlaması beklenir.

Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapabilecek.