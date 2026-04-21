2026 YKS sınav giriş belgesi ne zaman erişime açılacak?

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için YKS süreci adım adım ilerlerken, sınav öncesi giriş belgeleri gündemde... Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılacak olan adaylar, sınav salon ve sıra bilgilerini içeren belgelerin erişime açılacağı güne dair bilgi almak istiyor. İşte "YKS sınav giriş belgesi ne zaman erişime açılacak" sorusunun yanıtı...

YKS 2026 sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak?

ÖSYM YKS sınav giriş belgesi için tarih vermedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı sınavlarında genellikle sınav giriş belgeleri 10 gün önceden ilan ediliyor. Bu sebeple gözler 10 Haziran'da olacak.

YKS sınavı ne zaman?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre TYT oturumu 20 Haziran 2026'da; AYT ve YDT sınavı 21 Haziran 2026'da gerçekleşecek.