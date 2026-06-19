2026 YKS TARİHİ VE SAATİ: Bu yıl YKS ne zaman, saat kaçta?
YKS 2026 hafta sonu gerçekleşiyor. Tüm yıl yapılan çalışmaların meyvesini toplamak isteyen yüz binler için saatler çok önemli... Herhangi bir aksilik emeklerin çöpe gitmesi demek... Peki, 2026 YKS ne zaman, saat kaçta başlıyor?
YKS 2026'ya saatler kaldı. Hem öğrencilerde hem de ailelerde heyecan tavan yapmış durumda... En önemli detaylar sınav giriş belgesi, kimlik ve saat... Saat konusunda hata yapmak istemeyen adaylar "YKS ne zaman, saat kaçta" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
YKS 2026 sınavı ne zaman, saat kaçta?
20 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) saat 15.45'te başlayacak. Adaylar, saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Sınava girerken adayın yanında bulundurması yasak olan araç, gereç ve eşyalar şunlardır:
Çanta
Cüzdan
Cep telefonu
Her türlü saat
Bluetooth ve benzeri kablosuz iletişim cihazları
Kulaklık
Kolye
Küpe
Yüzük (alyans hariç)
Bilezik
Broş
Diğer takılar
Anahtarlık
Her türlü araç anahtarı
Plastik ve metal içerikli eşyalar
Görüntü alma, kayıt yapma veya kablosuz iletişim özelliği bulunan cihazlar
Fotoğraf makinesi
Çağrı cihazı
Telsiz
Plastik çerçeveli veya güneş gözlüğü (şeffaf/numaralı gözlük hariç)
Banka kartı ve kredi kartı
Cep bilgisayarı
Sözlük işlevi olan elektronik cihazlar
Hesap makinesi
Bilgisayar özelliği bulunan tüm cihazlar
Her türlü elektronik ve mekanik cihaz
Delici ve kesici aletler
Ateşli silahlar ve benzeri teçhizatlar
Kalem
Silgi
Kalemtıraş
Müsvedde kağıdı
Defter
Kitap
Ders notları
Sözlük
Dergi
Gazete
Pergel
Açıölçer
Cetvel
Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içindeki su dışında her türlü içecek
Yiyecek ve diğer gıda ürünleri
Kutu veya şişe içindeki ilaçlar