2026 YKS TARİHİ VE SAATİ: Bu yıl YKS ne zaman, saat kaçta?

YKS 2026'ya saatler kaldı. Hem öğrencilerde hem de ailelerde heyecan tavan yapmış durumda... En önemli detaylar sınav giriş belgesi, kimlik ve saat... Saat konusunda hata yapmak istemeyen adaylar "YKS ne zaman, saat kaçta" sorusuna ağırlık vermiş durumda...

YKS 2026 sınavı ne zaman, saat kaçta?

20 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) saat 15.45'te başlayacak. Adaylar, saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınava girerken adayın yanında bulundurması yasak olan araç, gereç ve eşyalar şunlardır:

Çanta

Cüzdan

Cep telefonu

Her türlü saat

Bluetooth ve benzeri kablosuz iletişim cihazları

Kulaklık

Kolye

Küpe

Yüzük (alyans hariç)

Bilezik

Broş

Diğer takılar

Anahtarlık

Her türlü araç anahtarı

Plastik ve metal içerikli eşyalar

Görüntü alma, kayıt yapma veya kablosuz iletişim özelliği bulunan cihazlar

Fotoğraf makinesi

Çağrı cihazı

Telsiz

Plastik çerçeveli veya güneş gözlüğü (şeffaf/numaralı gözlük hariç)

Banka kartı ve kredi kartı

Cep bilgisayarı

Sözlük işlevi olan elektronik cihazlar

Hesap makinesi

Bilgisayar özelliği bulunan tüm cihazlar

Her türlü elektronik ve mekanik cihaz

Delici ve kesici aletler

Ateşli silahlar ve benzeri teçhizatlar

Kalem

Silgi

Kalemtıraş

Müsvedde kağıdı

Defter

Kitap

Ders notları

Sözlük

Dergi

Gazete

Pergel

Açıölçer

Cetvel

Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içindeki su dışında her türlü içecek

Yiyecek ve diğer gıda ürünleri

Kutu veya şişe içindeki ilaçlar