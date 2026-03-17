2026 YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

YÖKDİL/1 sınavı üzerinden yaklaşık 10 gün geçti. Her geçen gün sonuç tarihi araması sıklaşıyor. Bugün de ÖSYM'nin geçtiği tarihi bilmeyen binlerce kişi "YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor.
YÖKDİL/1 sınavı 8 Mart'ta ÖSYM tarafından gerçekleşti. Yüksek lisans, doktora başvuruları ve akademik kadrolara yerleşmek isteyenler bu sınava her yıl girerken en son yapılan sınavın sonuçları heyecanla bekleniyor. Sık sıka başvurulan soru "YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
2026 YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 YÖKDİL/1 sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 8 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.
ÖSYM'den yapılan açıklaya göre adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.