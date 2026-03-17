Fatih Altaylı sağlık durumu nasıl? Altaylı neden ameliyata alındı?

Gazeteci Fatih Altaylı, beynindeki tümörün büyümesi ve baskı yapması nedeniyle saat 07.00'de ameliyata alındı. Şimdi sevenler Altaylı'nın sağlık durumunu öğrenmeye çalışıyor. İşte son durum...

Fatih Altaylı sağlık durumu nasıl?

Altaylı'nın ameliyatı sürüyor. Öğlen saatlerinde ameliyattan çıkması beklenirken durumunun yakından takip edildiği bildirildi.

Ünlü gazetecinin son kontrolünde ikinci bir ur daha olduğu öğrenildi. Bu tümöründe iyi olduğu açıklandı.