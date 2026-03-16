BAĞ-KUR ve emekli sandığı (4c emekli) maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilerin gözü ikramiye ve aylıklarda... Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığı ödeme takvimini duyururken henüz bu bilgiden haberdar olmayan vatandaşlar "Emekli maaşı ve ikramiyesi ne zaman" yatacak" diye soruyor.

Bağ-Kur emeklileri için ödeme günleri

4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir ve aylık alan emeklilerin mart ayı ödemeleri ise şu şekilde yapılacak:

Tahsis numarası sonu 25, 26 olanlar: 17 Mart 2026

Tahsis numarası sonu 27, 28 olanlar: 18 Mart 2026

Emekli Sandığı ödemesi

4C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyesi 19 Mart 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak.

SSK emeklileri için ödeme günleri

4A (SSK) kapsamında gelir ve aylık alan emeklilerin mart dönemi maaşları ile Ramazan Bayramı ikramiyeleri tahsis numarasının son rakamına göre şu tarihlerde ödenecek:

Tahsis numarası sonu 17, 18, 19, 20 olanlar: 14 Mart 2026

Tahsis numarası sonu 21, 22, 23 olanlar: 15 Mart 2026

Tahsis numarası sonu 24, 25, 26 olanlar: 16 Mart 2026