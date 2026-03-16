Meteoroloji’den bayram öncesi uyardı: Sağanak, sel ve kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava nedeniyle çok sayıda bölge için peş peşe uyarı yayımladı. Son değerlendirmelere göre, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak yağışlar taşkınlara neden olurken, özellikle Hatay’da sel ve su baskını riski öne çıkıyor.

Bugün Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Yalova, Sinop ve Kastamonu çevrelerinde; ayrıca Balıkesir ve Bursa’nın kuzey kesimlerinde aralıklı yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu’da buzlanma, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini belirtirken, sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayına karşı uyardı.

Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi ve kar erimesine bağlı risklerin sürdüğü bildirildi. Yetkililer, yüksek rakımlı alanlarda yaşayan vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Bayramda yağış yurt geneline yayılacak

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, çarşamba günü batı illerinde başlayacak sağanak yağışlar, ilerleyen günlerde tüm yurda yayılacak. Ramazan Bayramı arefesinde (perşembe) Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinde kar yağışı beklenirken, bu iller dışında ülke genelinde sağanak etkili olacak.

Bayramın birinci günü (cuma) ise Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan’a ek olarak Muş, Bitlis ve Hakkari’de de yağışın kara dönmesi bekleniyor. Diğer illerde ise sağanak ve yer yer kuvvetli yağışların etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Hatay ve Güneydoğu’da risk yüksek

Son günlerde etkili olan kuvvetli sağanakların özellikle Hatay, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde taşkınlara neden olduğu belirtilirken, uzmanlar ani sel, su baskını, ulaşımda aksama ve heyelan riskine karşı tedbirli olunması çağrısında bulunuyor.