İçişleri Bakanlığı açıkladı: Firari olan 72 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
İçişleri Bakanlığı, haklarında arama kararı bulunan ve yurt dışına kaçan 72 kişinin düzenlenen operasyonlarla Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, iade edilen kişilerden 32'si kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranırken, 40 kişi ulusal seviyede arama kaydı bulunan isimlerden oluşuyor.
İçişleri Bakanlığı, haklarında arama kararı bulunan ve yurt dışına kaçan toplam 72 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, söz konusu kişiler Gürcistan başta olmak üzere çeşitli ülkelerden yürütülen operasyonlarla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
32 kişi kırmızı bültenle aranıyordu
Bakanlığın açıklamasında, iade edilen kişilerden 32'sinin kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı, 40 kişinin ise ulusal seviyede arama kaydının bulunduğu belirtildi.
Kırmızı bültenle aranan H.A., E.U., M.Y., B.A., S.D., E.Ö., B.E., M.Ö., M.K., İ.Ç., O.G., E.Y., Z.İ., M.Y., Ö.Y., İ.K., K.Ç., A.Y., R.Ş., F.M., M.A., Y.Ç., H.İ., S.B., İ.K., A.U., M.Ö., Ş.S.A., R.G., S.E., R.C. ve S.A. isimli şahısların yakalanarak Türkiye'ye getirildiği bildirildi.
40 kişi ulusal seviyede aranıyordu
Ulusal seviyede aranan A.G., İ.C., F.D., F.Ş., S.C.T., M.T., H.D., R.D., E.T., E.Ö., U.T., S.E., M.Ö., E.U., H.A., B.B., Ş.B., M.Y., E.K., Y.İ., H.B.Y., İ.A., N.Y., Y.K., S.D., F.A., M.K., M.D., D.B., Z.Y., N.D., U.Ö., T.K., E.C.Ö., E.G., E.Y., C.K., C.T., R.S. ve U.Ö. isimli kişilerin de yakalanarak Türkiye'ye iade edildiği aktarıldı.
Birçok ülkeyle iş birliği yapıldı
Açıklamada, söz konusu kişilerin Gürcistan (54), Almanya (9), Karadağ (2), Arjantin, Kolombiya, Irak, Rusya, İsveç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirildiği ifade edildi.
İade sürecinin Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, İstihbarat, Narkotik, Siber, Asayiş ve Terörle Mücadele daire başkanlıklarının çalışmalarıyla yürütüldüğü belirtildi.
🔴 Kırmızı Bültenle Aradığımız 32,— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 15, 2026
❌ Ulusal Seviyede Aradığımız 40 Suçlu olmak üzere
Toplam 72 suçlu; Gürcistan(54), Almanya(9), Karadağ(2), Arjantin, Kolombiya, Irak, Rusya, İsveç, K.K.T.C. ve Bulgaristan’dan ülkemize geri getirildi.
🔴 Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede… pic.twitter.com/MEGqayzkY8