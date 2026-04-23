23 Nisan 2026 İstanbul baraj doluluk oranı... İşte barajların son durumu
İstanbul'da yağan yağmur sonrası bir kez daha baraj doluluk oranı merak konusu oldu. Vatandaşlar barajların son durumunu sıkça araştırıyor. İşte İSKİ'nin geçtiği son veriler...
İSKİ, İstanbul'un baraj doluluk oranını paylaştı. Yağışlar sonrası barajlarda oran yükseldi. İşte son durum...
23 Nisan 2026 İstanbul'da baraj doluluk oranı nedir?
23 Nisan 2026 Perşembe tarihinde paylaşılan İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde 70.9'a çıktı. Dünkü oran ise yüzde 70.53'tü.
Baraj doluluk oranları
Ömerli - 93%
Darlık - 87%
Elmalı - 92%
Terkos - 57%
Alibey - 67%
Büyükçekmece - 56%
Sazlıdere - 45%
Istrancalar - 35%
Kazandere - 61%
Pabuçdere - 60%
Kaynak: HABER MERKEZİ