İbrahim Tatlıses'ten miras çıkışı! Milyon dolarlık serveti bağışlayacak

Geçtiğimiz hafta safra kesesi ameliyatı olan İbrahim Tatlıses, bugün taburcu olurken çıkışta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Vasiyetini açıklayan Tatlıses, tüm mal varlığını da devlete bırakacağını söyledi.

74 yaşındaki Tatlıses, "Vasiyetinizi düşündünüz mü?" sorusuna "Devlete bıraktım. Kimseye kuruş yok. Ben paramı kendim kazandım, istediğimi yaparım kime ne" diye karşılık verdi.

İstanbul, İzmir, Bodrum ve Kuşadası'nda otelleri, villaları, daireleri, arazi, restoran zincirleri (kebap salonları), uydu ve TV kanalları bulunan İbrahim Tatlıses'in güncel mal varlığının yüz milyonlarca dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Ayrıca lüks otomobiller, tekne ve sürat motorlarına da sahip olan Tatlıses'in 2 oğlu ve 5 kız çocuğu bulunuyor.

İbrahim Tatlıses'in mal varlığının 150 milyon ile 850 milyon dolar arasında olduğu düşünülüyor.