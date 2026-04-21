MSB duyurdu: CH-47 ağır nakliye helikopteri kaza kırıma uğradı

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Havacılık Komutanlığı envanterinde bulunan CH-47 tipi ağır nakliye helikopterinin Ankara/Temelli bölgesinde eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını duyurdu.

MSB’den yapılan açıklamada, “Kara Havacılık Komutanlığımıza ait bir CH-47 ağır nakliye helikopterimiz, eğitim uçuşu icra ettiği Ankara/Temelli bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır” denildi.

Açıklamada, kazada görevli personelde herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığı vurgulanarak, “Personelimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir” ifadelerine yer verildi.

