23 Nisan gösterileri iptal mi? 23 Nisan'da etkinlik, kutlama yapılacak mı?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları vatandaşları altüst etti. Kayıp yaşayan aileler yasa boğulurken acı olayın etkileri hala devam ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kısa bir süre kala kutlama olup olmayacağı sıkça araştırılıyor.

23 Nisan gösterileri iptal mi?

Milli Eğitim Bakanlığından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin iptal olduğuna dair resmi bir açıklama gelmedi.

Sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası konuya dair bir açıklama gelmesi bekleniyor.