23 Nisan gösterileri iptal mi? 23 Nisan'da etkinlik, kutlama yapılacak mı?
Ülkemizde, yaşanan okul saldırıları derin bir üzüntüye yol açtı. Can kayıpları ve yaralılar onlarca aileyi yasa boğdu. 23 Nisan yaklaşırken bu acı olay sonrası gösterilerin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Sıkça "23 Nisan'da etkinlik, kutlama yapılacak mı" sorusu geliyor.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları vatandaşları altüst etti. Kayıp yaşayan aileler yasa boğulurken acı olayın etkileri hala devam ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kısa bir süre kala kutlama olup olmayacağı sıkça araştırılıyor.
Milli Eğitim Bakanlığından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin iptal olduğuna dair resmi bir açıklama gelmedi.
Sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası konuya dair bir açıklama gelmesi bekleniyor.