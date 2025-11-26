26 Kasım son depremler listesi... Az önce deprem mi oldu? En son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Türkiye'nin farklı noktalarında her gün ufak çapta deprem meydana geliyor. Vatandaşlar bu sarsıntıların nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu öğrenmek istiyor. Bu sebeple her gün "son depremler" araması sıkça yapılıyor. Özellikle AFAD'ın resmi sitesi sıkça kontrol ediliyor.

26 Kasım son depremler listesi

09.57 – Karesi (Balıkesir) – 1.5

09.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

09.37 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

09.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

09.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

09.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

09.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

08.58 – Darende (Malatya) – 1.4

08.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

08.48 – Akhisar (Manisa) – 1.3

08.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

08.44 – Simav (Kütahya) – 1.3

08.17 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

08.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

08.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

08.10 – Akhisar (Manisa) – 2.3

08.00 – Menteşe (Muğla) – 1.4

07.56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

07.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

07.45 – Simav (Kütahya) – 1.2

07.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

07.37 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

07.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

07.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4

07.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.0

06.33 – Sarayköy (Denizli) – 1.0

06.09 – Karlıova (Bingöl) – 1.3

05.57 – Ege Denizi (Bodrum açıkları) – 1.6

05.50 – Bulanık (Muş) – 1.2

05.47 – Ege Denizi (Datça açıkları) – 1.9

05.45 – Doğanşehir (Malatya) – 2.7

05.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

05.09 – Buharkent (Aydın) – 2.6

05.08 – Sarayköy (Denizli) – 2.0

05.07 – Sarayköy (Denizli) – 2.0

04.56 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3

04.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.8

04.35 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.3

03.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

03.25 – Arapgir (Malatya) – 1.3

03.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

02.56 – Altıeylül (Balıkesir) – 1.8

02.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

02.43 – Beypazarı (Ankara) – 1.8

02.27 – Demirci (Manisa) – 2.4

02.17 – Yazıhan (Malatya) – 1.7

02.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

02.00 – Simav (Kütahya) – 1.6

01.34 – Gördes (Manisa) – 1.6

00.47 – Saruhanlı (Manisa) – 1.5

00.44 – Soma (Manisa) – 1.2

00.42 – Soma (Manisa) – 1.6

00.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

00.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

00.10 – Simav (Kütahya) – 1.6