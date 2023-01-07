3 firari hükümlü yakalandı
Kastamonu'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı. Hükümlüler A.G, M.D. ve A.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişileri yakalamaya yönelik operasyon düzenledi.
Beş ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 11 ay hapis cezası bulunan A.G, 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunan M.D. ile 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.Ö. yakalandı.
Hükümlüler A.G, M.D. ve A.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.