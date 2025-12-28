Yılbaşına kısa bir süre kala, 31 Aralık tarihinin resmi tatil olup olmadığına dair aramalar hız kazandı. Resmi takvim incelenirken okullarda ders yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Yılbaşına sayılı günler kala "31 Aralık okullar tatil mi, okul var mı" sorusu art arda geliyor.

31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü?

Resmi tatil takvimine göre 31 Aralık tatil veya yarım gün tatil değil. Öğrenciler okullarına, çalışanlar işlerinin başında olacak.

1 Ocak Türkiye’de resmi tatildir. "Yılbaşı" olarak kabul edilir ve tüm Türkiye’de ulusal ve resmi tatil kapsamında yer alır.