31 Mart seçim gününden sonraki gün okul var mı, 1 Nisan'da okullar tatil mi?

Seçimden sonraki gün okulların öğrenciler için hazır hale gelmeyeceği, okulların tatil olup olmayacağı yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

31 Mart 2024 Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri yapılacak. Seçimler Türkiye’nin 81 ilinde ve ilçelerindeki okullarda kurulan sandıklarda yapılıyor.

Seçimlerin ertesi günü olan 1 Nisan Pazartesi günü için henüz resmi tatil açıklaması gelmedi. Geçtiğimiz yıllarda seçimlerinden sonraki gün olan pazartesi günü okullar tatil edilmişti.

Bu yıl da 1 Nisan’da okulların tatil edilmesi bekleniyor.