4 parti ittifak protokolünü yarın imzalayacak

02 Mayıs 2018

AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'na karşı ittifak arayışları içerisinde olan muhalefet partileri güç birliği için anlaşma sağladı.

Bu kapsamda CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti (DP) ve Saadet Parti (SP), milletvekili seçimleri için ittifak oluşturdu. Cumhurbaşkanlığı yarışındaysa ise her parti kendi adayını destekleyecek.

CHP, İYİ Parti, SP ve DP yarın saat 15.00'te ittifak protokolü imzalayacak.

Partilerin genel başkanları protokolü resmen açıklayacak. İttifakın ismine ise liderlerin karar vereceği belirtildi.