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4 parti ittifak protokolünü yarın imzalayacak

CHP Grubu yarın 11:00'de cumhurbaşkanı adayı konusunda grup kararı almak için toplanacak. 4 partili ittifakın protokolü yarın 15:00'te genel başkanlar tarafından açıklanacak.

4 parti ittifak protokolünü yarın imzalayacak
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AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'na karşı ittifak arayışları içerisinde olan muhalefet partileri güç birliği için anlaşma sağladı.

Bu kapsamda CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti (DP) ve Saadet Parti (SP), milletvekili seçimleri için ittifak oluşturdu. Cumhurbaşkanlığı yarışındaysa ise her parti kendi adayını destekleyecek.

CHP, İYİ Parti, SP ve DP yarın saat 15.00'te ittifak protokolü imzalayacak.

Partilerin genel başkanları protokolü resmen açıklayacak. İttifakın ismine ise liderlerin karar vereceği belirtildi.

Son dakika CHP AK Parti ittifak MHP

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