9 ilde okullara kar tatili

09 Ocak 2019

Yoğun kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle 9 ilde 10 Ocak Perşembe günü okullar tatil edildi.

Bingöl'de aşırı buzlanma ve yoğun kar yağışının neden olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ile Adaklı, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere ve Yedisu ilçelerindeki tüm okullarda ve Genç ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda 10 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildi. Kamuda görev yapan engelli ve hamile çalışanları da idari izinli sayılacak.

Van'ın Çatak ilçesinde, yoğun kar yağışı ve sonrasında oluşacak buzlanma nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Bitlis'in Tatvan, Mutki ve Hizan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde ilk ve orta dereceli okullarda 10 Ocak Perşembe günü eğitim yapılmayacak. Bu süre zarfında ilçede görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Mutki Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılmalarına karar verildiği kaydedildi.

Kars'ta, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Niğde'de yoğun buzlanma ve don nedeniyle il genelinde 10 Ocak Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personeli de yarın idari izinli sayılacak.

Aksaray'da devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar bir gün tatil edildi.

Aksaray Valisi Ali Mantı, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak Perşembe il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiğini belirtti.

Vali Mantı, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağını ifade etti.

Mardin, Elazığ ve Siirt

Mardin'in Midyat, Siirt'in Eruh ve Pervari ilçelerindeki tüm okullar ile Elazığ'ın Palu ve Karakoçan ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki 37 köy okulunda eğitime bir gün ara verildi.

Midyat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, aşırı don ve buzlanma nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı kırsal mahallelerdeki bütün okullarda 10 Ocak Perşembe eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda görev yapan engelli ve hamile çalışanların da yarın idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Palu ve Karakoçan ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolları ulaşıma kapanan taşımalı eğitim kapsamındaki bazı okullarda eğitime aynı gün ara verildiği belirtildi.

Bu kapsamda, Palu'da 20 ve Karakoçan'da 17 köy okulunun da tatil edildiği ifade edildi.

Siirt'te ise Pervari Kaymakamlığı ve Eruh İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle her iki ilçe genelindeki tüm okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Kaynak: AA