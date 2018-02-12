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ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adı değiştiriliyor

Ankara'da, ABD Büyükelçiği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adı ''Zeytin Dalı'' olarak değiştiriliyor.

ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adı değiştiriliyor
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ABD Büyükelçiği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adının ''Zeytin Dalı'' olarak değiştirileceğini açıkladı.

Haberi Twitter'dan duyuran Tuna şu ifadeleri kullandı:

''ABD Büyükelçiği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adını 'Zeytin Dalı' olarak değiştirmek için gerekli teklifi imzaladık. Bu akşam Ankara Büyükşehir Meclisimize başkanlık önergesini sunacağız. Hayırlı olsun, aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun.''

Son dakika ABD zeytin dalı harekatı

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