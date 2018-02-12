ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adı değiştiriliyor
Ankara'da, ABD Büyükelçiği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adı ''Zeytin Dalı'' olarak değiştiriliyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ABD Büyükelçiği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adının ''Zeytin Dalı'' olarak değiştirileceğini açıkladı.
Haberi Twitter'dan duyuran Tuna şu ifadeleri kullandı:
''ABD Büyükelçiği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adını 'Zeytin Dalı' olarak değiştirmek için gerekli teklifi imzaladık. Bu akşam Ankara Büyükşehir Meclisimize başkanlık önergesini sunacağız. Hayırlı olsun, aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun.''
ABD Büyükelçiği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesinin adını “Zeytin Dalı” olarak değiştirmek için gerekli teklifi imzaladık. Bu akşam Ankara Büyükşehir Meclisimize başkanlık önergesini sunacağız.— Doç. Dr. Mustafa TUNA (@mustafatuna0606) 12 Şubat 2018
Hayırlı olsun, aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. pic.twitter.com/qXHlEvdmD9