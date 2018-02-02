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ABD: Türkiye ile Münbiç'i konuşuyoruz

ABD Savunma Bakanı Mattis Türkiye ile Münbiç konusunu konuştuklarını ancak detaylarını kamuoyuna açık konuşmanın uygun olmayacağını söyledi.

ABD: Türkiye ile Münbiç'i konuşuyoruz
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ABD Savunma Bakanı James Mattis Türkiye ile Münbiç konusunu konuştuklarını ancak detaylarını kamuoyuna açık konuşmanın uygun olmayacağını belirtti.

ABD, Türkiye'ye yapılan saldırıları kınamıştı

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie dünkü basın toplantısında, PYD/PKK’nın Afrin’den Kilis’e roket saldırısına ilişkin bir soruya, “Türkiye’ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz.” ifadesini kullanmıştı.

McKenzie YPG'ye verilen silahlarla ilgili ise, “Bu silahlar DEAŞ ile operasyon bittiğinde toplanacak - ki biliyorsunuz DEAŞ'a karşı operasyonlar Fırat Vadisinde devam ediyor- bu ekipmanlar orada SDG tarafından iyi amaçlarla kullanılıyor” şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: AA

suriye münbiç abd

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