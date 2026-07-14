ABD'den Reza Zarrab kararı: Ek ceza yok
ABD'de İran yaptırımlarının ihlaline ilişkin davada yargılanan Reza Zarrab hakkında nihai karar açıklandı. New York Manhattan Güney Bölge Federal Mahkemesi, Zarrab'ın daha önce cezaevinde geçirdiği süreyi yeterli bularak hakkında ilave hapis ya da para cezası uygulanmamasına karar verdi.
Kararı açıklayan Yargıç Richard M. Berman, Zarrab'ın tutuklu kaldığı sürenin cezasından mahsup edildiğini belirterek ek bir hapis cezasına hükmetmedi. Böylece Zarrab yönünden dava sonuçlanmış oldu.
Duruşmada konuşan Berman, Zarrab'a verilecek cezanın halihazırda cezaevinde geçirdiği süreyle sınırlı tutulacağını ifade etti.
Öte yandan ABD'li savcılar, Zarrab'ın soruşturma sürecinde yetkililerle tam ve güvenilir şekilde iş birliği yaptığını belirtti. Savcılık, bu iş birliğinin, İran yaptırımlarını delmeye yönelik plan kapsamında Türkiye'deki bazı yetkililere milyonlarca dolar rüşvet verildiğine ilişkin tanıklığını da içerdiğini kaydetti.