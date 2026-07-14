ABD'den Reza Zarrab kararı: Ek ceza yok

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kararı açıklayan Yargıç Richard M. Berman, Zarrab'ın tutuklu kaldığı sürenin cezasından mahsup edildiğini belirterek ek bir hapis cezasına hükmetmedi. Böylece Zarrab yönünden dava sonuçlanmış oldu.

Duruşmada konuşan Berman, Zarrab'a verilecek cezanın halihazırda cezaevinde geçirdiği süreyle sınırlı tutulacağını ifade etti.

Öte yandan ABD'li savcılar, Zarrab'ın soruşturma sürecinde yetkililerle tam ve güvenilir şekilde iş birliği yaptığını belirtti. Savcılık, bu iş birliğinin, İran yaptırımlarını delmeye yönelik plan kapsamında Türkiye'deki bazı yetkililere milyonlarca dolar rüşvet verildiğine ilişkin tanıklığını da içerdiğini kaydetti.