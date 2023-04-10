ABD'nin Kentucky eyaletinde silahlı saldırı: 5 kişi öldü

Louisville Metro Polisi Departmanı (LMPD) tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde şehrin merkezinde, Old National adlı bankanın içindeki “aktif bir silahlı saldırgana” müdahale edildiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, biri polis 6 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Polis, saldırganın etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

LMPD’den Paul Humphrey, yerel basına, saldırganın henüz tam olarak nasıl öldüğünü bilmediğini söylerken, “An itibarıyla halka yönelik aktif bir tehlike bulunmamaktadır.” dedi.

Silahlı saldırıyla ilgili incelemeler sürüyor.