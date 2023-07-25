Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44'te 5,5 büyüklüğünde deprem oldu. İlk bilgilere göre ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğu aktarıldı.
Depremin çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.
Adana'da #deprem sonrası vatandaşlar sokaklara çıktı pic.twitter.com/zO1vASn7xD— Dünya Gazetesi (@dunyagazetesii) July 25, 2023
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, depremin ardından olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.
Sezer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Adana ilimiz Kozan ilçesinde saat 08.44'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir." ifadesini kullandı.
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