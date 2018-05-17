Adaylar tanıtıma 30 milyon lira harcayacak

17 Mayıs 2018

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde takviminin netleşmesinin ardından siyasi partiler ve milletvekili adayları propaganda çalışmalarını hızlandırdı. Siyasilerin, seçmenler üzerinde etki bırakmak amacı ile sürdürdüğü çeşitli faaliyetlerin önemli bir kısmını matbaa ayağı oluşturuyor.

Afiş, poster, kartvizit, bayrak, kalem, anahtarlık gibi basılı materyaller ile seçmenlere kendilerini ifade etmeyi hedefleyen siyasiler matbaalarda hareketliliğe neden olurken, bu harcamalarının 50 bin lirayı bulacağı tahmin ediliyor.

Milletvekili adaylarının, seçmenlerin kararını etkilemeye çalışacağı seçim öncesi dönemde, matbu ürünlere talebin oldukça arttığını belirten bidolubaski.com’un CEO’su Ömer Atakoğlu, siyasilerin basılı ürünlere olan taleplerinin, bayrak, çakmak ve kalemde kümelendiğinin altını çizdi.

"Erken seçim takviminin açıklanmasının ardından üretimimiz oldukça yoğunlaştı. Önceki aylara oranlara aldığımız bayrak ve promosyon ürünleri siparişleri yüzde 300 arttı" diyen Atakoğlu, "Bu dönemin sonuna kadar 10 ton bayrak üretimine imza atacağımızı düşünüyoruz. Geçmiş dönem seçimlerinden edindiğimiz tecrübelere göre milletvekili adayları ortalama 50 bin TL harcıyor. Bu seçimde toplamda yaklaşık 30 milyon TL’lik matbaa harcaması bekliyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.